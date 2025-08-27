Río Negro se prepara para los Juegos de La Araucanía y los Evita

Esta semana se llevarán adelante evaluativos en distintas disciplinas de cara al armado de los seleccionados que representarán a la provincia tanto en los Juegos Binacionales de La Araucanía como en los Juegos Nacionales Evita.

El primero de los selectivos será para el fútbol masculino este martes desde las 14 en la cancha del club Cruz del Sur para las categorías 2008 y 2009.

Por otra parte, de jueves a domingo en el balneario El Cóndor se desarrollará una concentración de ciclismo para jóvenes en edades sub 16 y sub 18, en ambas ramas. Se evaluará a las y los ciclistas tanto para La Araucanía como para los Juegos Evita.

En tanto, en Bariloche, durante el fin de semana tendrá lugar el evaluativo para los Juegos Evita de futsal.

Finalmente, en el Club Cinco Saltos de la ciudad homónima, durante el sábado se realizará el selectivo de judo que definirá los seleccionados de los Juegos Evita y La Araucanía.

Cabe destacar que los Juegos Nacionales Evita serán del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata, mientras que La Araucanía están programados para la semana del 6 al 12 de diciembre en La Pampa.

En 2024 la delegación provincial fue campeona de La Araucanía (quinta vez consecutiva) e hizo historia en los Evita al subirse por primera vez en la historia al podio nacional, quedándose con el tercer puesto.