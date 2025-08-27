Jacobacci Regionales

Jacobacci: nueva Líneas Crédito para pequeñas, Medianas, Empresas y Cooperativas

Ricardo Manrique 5 horas ago

El Municipio Jacobacci, mediante la dirección de Empleo y Capacitación invita a una charla informativa sobre la Línea Crédito Fiscal vigente, que permite financiar acciones de formación laboral destinadas a trabajadores ocupados y personas desocupadas, con el objetivo de mejorar sus competencias y fortalecer la competitividad de empresas y cooperativas de trabajo.

Esta iniciativa del Ministerio de Capital Humano y la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se brindará para Micros, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, y Cooperativas de Trabajo.

La nueva línea que otorga Certificados de Bono Fiscal que pueden aplicarse a la cancelación de obligaciones impositivas nacionales. Los montos máximos del crédito son hasta $6.000.000 de pesos dependiendo de la masa salarial anual.

Los interesados podrán asistir el día miércoles 27 del agosto, a las 16 hs en la Oficina de Capacitación y Empleo, Taller Buyita, en calle Alberdi 340.

