Por primera vez, el Mercado Artesanal de Río Negro entregará a las artesanas lana de oveja producida y procesada íntegramente en la provincia. La materia prima provendrá de pequeños productores de la zona y se preparará en la planta Mini Mills, cuya sede definitiva fue inaugurada por el Gobernador Alberto Weretilneck junto al Intendente Miguel Cuminao, en el marco del 99° aniversario de Ñorquinco.

“Uno de los objetivos es tratar de que las artesanas usen lana rionegrina”, explicó el Subsecretario de Ganadería Ovina, Caprina y Arraigo, Juan Carlos Escobar. Durante años, buena parte de la lana que utilizaban provenía de Chubut. El procesamiento local permitirá incorporar fibra rionegrina a sus elaboraciones y abrir un canal de venta para las familias productoras de la zona.

El galpón de acopio se utilizará para recibir y almacenar la lana antes de su procesamiento. La maquinaria, impulsada en un primer momento por la Cooperativa Peñi Mapuche, fue trasladada a la nueva sede para un óptimo funcionamiento. La Municipalidad tendrá a su cargo la administración de la planta, donde trabajan seis operarios.

La Provincia ya acordó una primera compra de lana con la Cooperativa Agrícola Ganadera Pichi Cullín, de Panquehuau. Una vez terminados los ajustes en la nueva sede, la Mini Mills procesará esa lana a pequeña escala para obtener bobinas, fibra lavada y cardada que las artesanas utilizan para hilar.

Este año, la planta prevé procesar unos 1.200 kilos de lana vellón sucia. Para aumentar ese volumen, se está elaborando un proyecto que se presentará al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ampliar el lavadero, la etapa que actualmente limita la capacidad de procesamiento. “Necesitamos ampliarlo. De esa manera nosotros podemos garantizar mayor producción anual”, señaló Escobar. Con esa mejora, la planta apunta a producir entre 3.000 y 3.500 kilos al año y abastecer a más artesanas.

La iniciativa reúne a municipios y comisiones de fomento con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Dirección del Mercado Artesanal. La compra a pequeños productores, el procesamiento en Ñorquinco y el hilado artesanal permiten que una mayor parte del valor de la lana quede en Río Negro. De esta manera, la cultura genera trabajo para los hogares rurales de la Región Sur.