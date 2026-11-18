El cabo primero Braian Carrasco intervino durante el Festival La Pasión del Maruchito, en Aguada Guzmán, cuando un joven comenzó a asfixiarse mientras comía. Gracias a sus conocimientos en primeros auxilios, logró desobstruir sus vías respiratorias y evitar una tragedia.

Un efectivo de la Policía de Río Negro protagonizó una intervención que permitió salvarle la vida a un joven durante el Festival La Pasión del Maruchito, realizado en Aguada Guzmán.

Se trata del cabo primero Braian Carrasco, integrante de la Comisaría 23 de El Cuy y vecino de General Roca, quien reaccionó rápidamente cuando advirtió que un joven se estaba ahogando con un trozo de vacío mientras comía.

Ante la desesperación de las personas que se encontraban en el lugar, Carrasco aplicó la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para actuar ante una obstrucción de las vías respiratorias. La intervención permitió que el joven expulsara el trozo de carne y recuperara la respiración.

“Si yo no hubiese sabido eso, quizás esta persona se moría”, expresó el policía, quien destacó la importancia de contar con conocimientos y capacitaciones en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

La historia tuvo además una particular coincidencia. El joven rescatado, llamado Fernando, resultó ser cliente habitual de Carrasco, quien además de su labor policial trabaja como zapatero en sus tiempos libres.

Al reconocerlo, Fernando lo abrazó emocionado y le expresó: “¡Sos mi zapatero!”, en agradecimiento por haberle salvado la vida.

El episodio dejó un mensaje sobre la importancia de la capacitación en primeros auxilios y la preparación para actuar ante situaciones de emergencia, donde una intervención rápida puede resultar determinante.