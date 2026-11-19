La actividad se realizará los días 25 y 26 de noviembre y reunirá a productores, estudiantes y referentes del sector. La propuesta, impulsada en el marco de un proyecto de la Universidad Nacional de Río Negro, abordará estrategias de manejo y rotación de pastizales en sistemas ovinos.

La producción ovina y el aprovechamiento de los recursos naturales serán los ejes de un taller integrador que se desarrollará en Maquinchao los próximos 25 y 26 de noviembre.

La capacitación tendrá como responsable a la Dra. Silvia Torres Robles y combinará instancias de formación e intercambio de conocimientos en dos espacios: el Centro Cultural Kuki Cayunao y el establecimiento rural El Pampero.

La propuesta está destinada a productores ganaderos, estudiantes y público interesado en la actividad, con el objetivo de abordar herramientas para el manejo de los pastizales y la planificación de la rotación en los sistemas productivos ovinos.

La actividad forma parte del proyecto de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) denominado “La universidad como agente de cambio: salud ambiental y derechos en la comunidad ovina”, una iniciativa que busca vincular el conocimiento académico con las necesidades y realidades de las comunidades rurales.

El encuentro apunta a generar un espacio de intercambio entre el ámbito académico y los productores de la Región Sur, promoviendo prácticas que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los pastizales y al fortalecimiento de la producción ovina.

Información y contacto: 2920 242314.