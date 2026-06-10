Ñorquincó puso en marcha la entrega de garrafas del programa “Energía para tu Hogar”

La Municipalidad de Ñorquincó, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, inició la entrega de garrafas sociales correspondientes al programa “Energía para tu Hogar”, destinado a familias de la localidad y de las zonas rurales.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar a los hogares durante la temporada invernal, garantizando el acceso a un recurso esencial para la calefacción y la preparación de alimentos, especialmente en los meses de bajas temperaturas.

Desde el Municipio destacaron que este programa representa una herramienta fundamental para brindar asistencia y mejorar las condiciones de vida de las familias, contribuyendo a afrontar el invierno con mayores garantías y bienestar.

Asimismo, se informó que la entrega de garrafas continuará hasta el mes de septiembre, permitiendo llegar a más vecinos y vecinas que forman parte del programa.

A través de estas acciones, la Municipalidad reafirma su compromiso de acompañar a las familias de Ñorquincó y de las zonas rurales, impulsando políticas de asistencia y contención que contribuyan al bienestar de toda la comunidad.