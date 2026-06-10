Imputaron a Jonathan Ariel Colipi por el grave vuelco ocurrido sobre la Ruta 23

La Justicia formuló cargos contra Jonathan Ariel Colipi, conductor involucrado en el grave vuelco ocurrido a unos 15 kilómetros de Pilcaniyeu sobre la Ruta Nacional 23, en un hecho que dejó como saldo a una mujer con lesiones de gravedad.

Según se informó durante la audiencia, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado de 0,83 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

De acuerdo con la investigación preliminar, Colipi perdió el control de la camioneta que conducía, cruzó de carril y protagonizó varios tumbos. Como consecuencia del fuerte impacto, la acompañante sufrió múltiples fracturas y lesiones de carácter grave, demandando un período de recuperación superior a un mes.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal le imputó el delito de lesiones graves culposas agravadas por la conducción con alcohol en sangre.

Además, la Justicia dispuso medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con la víctima, ya sea de manera personal, telefónica o a través de redes sociales y otros medios de comunicación.

Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria, período durante el cual se continuarán reuniendo pruebas y avanzando en el esclarecimiento del hecho.