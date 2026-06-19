Maquinchao concretó la segunda entrega del programa “Energía en tu Hogar”

La Municipalidad de Maquinchao llevó adelante una nueva entrega de garrafas en el marco del programa provincial “Energía en tu Hogar”, una iniciativa destinada a acompañar a las familias durante la temporada invernal.

En esta segunda entrega, 200 familias de la localidad accedieron al beneficio, garantizando el acceso a una fuente de energía fundamental para afrontar los meses de bajas temperaturas.

“Energía en tu Hogar” es una política pública impulsada por el Gobierno de Río Negro que prevé alcanzar durante este año a 8.217 familias en toda la provincia, con una proyección de 66.698 garrafas distribuidas a lo largo del período de mayor demanda energética.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este programa para acompañar a los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural, contribuyendo al bienestar de las familias y fortaleciendo la asistencia durante el invierno.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno Provincial para acercar este beneficio a los vecinos y vecinas de Maquinchao, garantizando el acceso a un recurso esencial para la vida cotidiana.