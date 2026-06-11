Avanza la ampliación de la red de gas en Maquinchao

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, junto al secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham; el subsecretario de Planificación y Proyectos, Germán Huentenao; y el equipo del Área de Catastro, recibió al ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, al inspector de obras Edgardo Arsenilla y a Diego Díaz, representante de la empresa AgroVial.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el estado de avance de la obra de ampliación de la red de gas natural, destacando que la ejecución a cargo del Municipio en los barrios Aeroclub y San José se encuentra en su etapa final.

Asimismo, se confirmó la ampliación del proyecto original, que superará los 11.000 metros de red, permitiendo extender el servicio a un mayor número de vecinos y vecinas de la localidad.

Según se informó, esta nueva etapa será ejecutada por el Gobierno Provincial y beneficiará a cerca de 500 familias de Maquinchao, fortaleciendo el acceso a un servicio esencial y mejorando la calidad de vida de la comunidad.

La empresa responsable continuará con los trabajos previstos, en el marco de una obra estratégica que representa un importante avance en materia de infraestructura y desarrollo para la localidad.