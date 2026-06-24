Plan Calor: Provincia monitorea la asistencia a familias de la Región Sur

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Plan Calor 2026 sigue acercando acompañamiento a familias de distintos parajes rionegrinos que no cuentan con acceso a la red de gas, garantizando mejores condiciones para afrontar el invierno.

Mientras avanza la temporada invernal, equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano recorren distintos puntos de la Región Sur para supervisar la implementación del programa y verificar que cada hogar acceda a la cantidad de leña prevista.

Actualmente, las tareas de monitoreo se desarrollan en Aguada de Guerra, Comicó, El Caín, Nahuel Niyeu, Pilquiniyeu, Prahuaniyeu, Rincón Treneta y Yaminué. En conjunto, estas localidades alcanzan a 367 familias, con una previsión de 238.550 kilos de leña destinados a reforzar la calefacción de los hogares durante los meses más fríos del año.

El Plan Calor tiene como objetivo acompañar a las familias que no cuentan con acceso al servicio de gas, brindando una ayuda concreta para atravesar el invierno en mejores condiciones. Para ello, la Provincia realiza aportes a las Comisiones de Fomento, que son las encargadas de gestionar la compra y distribución de la leña en cada comunidad.

Esta modalidad no solo permite llegar de manera más eficiente a las familias, sino que también favorece el desarrollo de las economías locales, ya que gran parte de la leña es adquirida a productores de la región, promoviendo que la inversión permanezca dentro del circuito económico rionegrino.

La implementación del programa también cuenta con el acompañamiento de distintos organismos provinciales. En este marco, equipos de la Secretaría de Protección Civil colaboraron con tareas de asistencia y relevamiento para 43 familias de los parajes rurales de Pilquiniyeu del Limay, María Sofía, Cerro Bayo y Cerro Negro, fortaleciendo el alcance territorial de la política pública y el contacto directo con las familias durante la temporada invernal.

Para este año, el Plan Calor prevé alcanzar a 2.241 hogares de distintos puntos de la provincia, con una asistencia de aproximadamente 650 kilos de leña por familia. Para ello, se adquirieron alrededor de 1.456.650 kilos de leña destinados a cubrir las necesidades de la temporada invernal.

Las recorridas y tareas de seguimiento continuarán durante julio en parajes y comisiones de fomento de toda la provincia. Se estima que durante ese período el programa llegará a más de 1.000 familias rionegrinas, con una distribución cercana a los 700.000 kilos de leña.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro consolida políticas públicas que garantizan el acompañamiento a las familias rionegrinas durante el invierno, promoviendo condiciones más equitativas y una presencia activa del Estado en cada rincón de la provincia, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso a servicios esenciales resulta limitado.