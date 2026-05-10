Ñorquincó fue sede de una nueva Capacitación Prolana para artesanos de Río Negro

La propuesta reunió a participantes de distintas localidades y apuntó al fortalecimiento de los procesos de clasificación y tratamiento de la lana.

Los días 5 y 6 de mayo, el Mercado Artesanal de la Provincia de Río Negro, en conjunto con la Municipalidad de Ñorquincó, llevó adelante una nueva edición de la Capacitación Prolana, destinada a artesanos y artesanas de diferentes localidades de la provincia.

La iniciativa tuvo como principal objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades vinculadas a los procesos de tratamiento y clasificación de la lana, promoviendo herramientas técnicas y prácticas orientadas al mejoramiento de la producción artesanal y al fortalecimiento del trabajo desarrollado en las Minimills.

Durante las jornadas se abordaron contenidos relacionados con las distintas etapas del tratamiento de la lana, haciendo especial hincapié en las técnicas de clasificación y acondicionamiento, fundamentales para garantizar una materia prima de mayor calidad y valor agregado.

Además de la formación técnica, la propuesta permitió generar espacios de intercambio de experiencias entre los participantes, favoreciendo el aprendizaje colectivo y la profesionalización de la actividad artesanal en la región.

La actividad contó con la participación de aproximadamente 50 artesanos y artesanas de distintos puntos de la provincia, junto a operarios de las Minimills. Al finalizar la capacitación se realizó la entrega de certificados a cada participante.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar acompañando este tipo de instancias de formación, que contribuyen al desarrollo productivo local y regional, revalorizando el trabajo de los artesanos y artesanas rionegrinos.