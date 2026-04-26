Estudiantes del CET 26 de Jacobacci recibieron chalecos de lana elaborados por artesanas

Estudiantes de la residencia mixta del CET N° 26 de Ingeniero Jacobacci recibieron chalecos confeccionados con lana de oveja, elaborados por artesanas del Mercado Artesanal, en el marco de un proyecto conjunto con el Ministerio de Educación.

En esta primera entrega, se confeccionaron 24 chalecos destinados a estudiantes que residen en la institución y provienen de distintas localidades y parajes como Río Chico, Colán Conhué, Mencué, Mamuel Choique, entre otros.

La directora del Mercado Artesanal, Luciana Weretilneck, explicó que la iniciativa busca generar valor agregado para las artesanas y, al mismo tiempo, brindar abrigo a los estudiantes que viven en una región donde las bajas temperaturas son intensas.

Tras la entrega, las artesanas compartieron con los presentes el proceso de elaboración de las prendas, explicando las etapas de hilado, teñido y confección de la lana.

Acompañaron la actividad el intendente José Mellado; la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín; el legislador Norberto Moreno; el coordinador de Educación, Juan José Moreno; además de alumnos, docentes y artesanas.

La propuesta destaca el valor del trabajo artesanal local y su vínculo con la educación, promoviendo el arraigo cultural y el acompañamiento a estudiantes de la región.