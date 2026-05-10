Hot Sale 2026: qué tener en cuenta antes, durante y después de comprar

Del 11 al 13 de mayo se desarrolla una nueva edición del Hot Sale, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país. En este contexto, Defensa del Consumidor de Río Negro brinda recomendaciones para realizar compras online de forma segura y prevenir fraudes, engaños y promociones falsas.

Durante este tipo de eventos no solo aumenta el volumen de operaciones digitales, sino también las estafas vinculadas a sitios falsos, perfiles que simulan ser marcas reconocidas y maniobras destinadas a obtener datos personales o bancarios.

Antes del Hot Sale: Qué tener en cuenta

Antes de realizar una compra online, es importante tomarse unos minutos para verificar algunos aspectos básicos que pueden evitar inconvenientes posteriores.

Ingresar a las tiendas desde el sitio oficial del evento: https://www.hotsale.com.ar/

Verificar siempre el sitio donde se efectuará la compra

Comparar precios antes de pagar

Desconfiar de ofertas demasiado bajas

Evitar ingresar desde links enviados por mensajes o redes sociales

Nunca compartir claves, códigos ni datos bancarios

Utilizar medios de pago seguros

Asimismo, es importante recordar que ninguna empresa solicita claves bancarias, códigos de verificación, tokens o datos sensibles mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.

Durante el Hot Sale: Evitá engaños y fraudes

Durante los días del evento es habitual que circulen falsas promociones o perfiles que intentan simular ser marcas reconocidas.

Revisar que la información del sitio sea clara y confiable.

Se recomienda ingresar a las tiendas desde el sitio oficial del evento.

Consultar en el mismo sitio si la empresa forma parte del evento.

Desconfiar de la urgencia excesiva para concretar pagos

Evitar comercios que solo acepten transferencias

Evitar comercios que envién link de pagos por mensaje, mail o whatsapp. Nunca ingresar a esos links

Verificar políticas de devolución de la empresa.

Defensa del Consumidor remarca la importancia de conservar toda la documentación vinculada a la compra, como comprobantes, facturas, correos electrónicos o capturas de pantalla, ya que esa información puede resultar clave ante cualquier inconveniente posterior.

Después del Hot Sale: Derechos del consumidor

Una vez realizada la compra, los consumidores tienen derechos:

Solicitar la devolución del producto dentro de los 10 días hábiles desde su recepción. Todos los sitios deben contar con botón de arrepentimiento.

Todo producto tiene garantía, 6 meses para productos nuevos, 3 meses para usados desde la entrega.

Desconocer consumos no reconocidos en tarjetas de crédito

Realizar reclamos ante incumplimientos o inconvenientes vinculados a la compra.

En caso de estafa o sospecha de haber sido víctima de una estafa, se recomienda realizar la denuncia penal de manera inmediata.

Por otra parte, frente a incumplimientos, demoras o inconvenientes vinculados a compras realizadas durante el Hot Sale, las y los consumidores pueden efectuar reclamos de manera online a través del sitio oficial de Defensa del Consumidor de Río Negro: defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar

Asimismo, se recomienda verificar siempre los canales oficiales de contacto de las empresas. Muchas veces, los teléfonos o perfiles que aparecen en buscadores o redes sociales pueden corresponder a maniobras fraudulentas. Por este motivo, es importante ingresar directamente a los sitios oficiales de cada empresa y corroborar allí la información de contacto.