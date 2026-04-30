Ya está en el monte el puma que apareció en el centro de Pilcaniyeu

El puma adulto de 60 kilos que el miércoles a la mañana se metió en el garaje de una casa en pleno centro de Pilcaniyeu ya fue regresado al monte. Un operativo coordinado entre guardafaunas provinciales, Gendarmería Nacional y bomberos voluntarios permitió capturar al animal sin lastimarle un pelo, evaluarlo con veterinarios y liberarlo en su hábitat natural antes de que cayera la noche.

El Subsecretario de Fauna de Río Negro, Roberto Espósito, contó que la notificación llegó temprano desde la Comisaría de Pilcaniyeu. El puma había ingresado a la vivienda y quedado encerrado en el garaje, donde la dueña de casa, con mucha calma y colaboración, ayudó a contenerlo junto a los bomberos y la policía local.

Desde fauna evaluaron la situación y tomaron una decisión que parece simple pero no lo es: esperar. La esquina donde estaba el animal concentraba una casa velatoria, un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria. Con tanta actividad en la calle, cualquier intervención podría haber complicado las cosas. Recién cuando el pueblo se aquietó, a la tarde, arrancó el operativo de rescate.

El método utilizado fue clave. En lugar de redes, lazos o jaulas —que someten al animal a un estrés innecesario y pueden provocar lesiones—, los guardafaunas y el personal del Escuadrón 34 de Gendarmería utilizaron rifles con dardos anestesiantes para sedarlo de manera progresiva y controlada. “Lo que se hizo es tranquilizarlo”, explicó Espósito. Una vez sedado, veterinarios de Bariloche realizaron una revisación completa: frecuencia cardíaca, estado de las mucosas, presencia de heridas, condición corporal. El animal estaba sano. Era un macho adulto, de entre cinco y siete años estimados, en buen estado general.

El traslado hasta la zona de liberación se hizo en camioneta, con el puma aún sedado y bajo seguimiento constante. El lugar elegido fue una zona de monte nativo dentro del mismo área de donde provenía el animal, alejada de los establecimientos ganaderos más cercanos para evitar conflictos con la actividad productiva. “No es bueno trasladarlo a otro lugar”, aclaró el subsecretario: los pumas tienen territorios definidos y relocalizarlos lejos de su área puede generar más problemas que soluciones. Una vez depositado en el reparo elegido, el equipo esperó en el lugar hasta pasadas las diez y media de la noche, monitoreando el despertar de la sedación y confirmando que el animal retomara la actividad de manera normal.

Casos como este, aunque poco frecuentes, no son excepcionales en la región. Los pueblos de la Región Sur y el Valle están rodeados de establecimientos ganaderos y zonas de monte donde el puma es una especie presente.

Cuando aparecen cerca de zonas habitadas, casi siempre están en busca de alimento, no de personas. “No quiere decir que vaya a atacar”, aclaró Espósito, aunque subrayó que son animales silvestres y su reacción ante la presencia humana es de defensa. Por eso las recomendaciones son claras: no acercarse, no mirarlos fijamente, no intentar ahuyentarlos. Lo que corresponde es avisar de inmediato a Fauna Silvestre, a la Brigada Rural o a la policía, y dejar que los equipos especializados tomen el control.

El de Pilcaniyeu fue un operativo que resultó exitoso, ya que cada parte cumplió con lo que le correspondía: los vecinos realizaron los avisos y colaboraron, las fuerzas locales contuvieron la situación sin escalarla, y el equipo técnico actuó con los tiempos y las herramientas adecuadas. Esa coordinación es la que permite que estos encuentros entre la fauna silvestre y los espacios urbanos concluyan sin víctimas, ni humanas ni animales.