Sierra Colorada invita a participar de un Taller de Fieltro y Ecoprint

La propuesta busca acercar técnicas textiles artesanales vinculadas al uso de lana y elementos naturales del entorno.

El Mercado Artesanal de Sierra Colorada, junto al Mercado Artesanal de Río Negro y la Municipalidad local, invitan a la comunidad a participar de un Taller de Fieltro y Ecoprint, una propuesta destinada a promover la creatividad, el trabajo artesanal y la conexión con la naturaleza.

La actividad brindará la posibilidad de aprender a crear textiles utilizando lana y hojas del entorno, a través de técnicas tradicionales y sustentables.

En el espacio dedicado al fieltro, los participantes conocerán el proceso ancestral de transformación del vellón de lana en piezas únicas, sin costuras, utilizando únicamente agua, jabón y trabajo manual.

En tanto, mediante la técnica de ecoprint, podrán descubrir cómo estampar formas y colores de hojas y flores directamente sobre tela, logrando diseños naturales e irrepetibles.

Durante las jornadas se abordarán contenidos como la preparación de fibras y vellón, el reconocimiento de plantas tintóreas locales y técnicas de enrollado y cocción para fijar pigmentos naturales.

El taller se desarrollará los días 15 y 16 de mayo en el Mercado Artesanal Sierra Colorada.

Desde la organización destacaron que no es necesario contar con experiencia previa, ya que la propuesta está abierta a toda la comunidad.

Los cupos son limitados. Para inscripciones o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp que figura en el flyer o acercarse a Punto Digital Sierra Colorada en horario de mañana.