Ñorquincó avanza en el fortalecimiento del sistema de agua potable

La Municipalidad de Ñorquincó informó que continúa avanzando en acciones destinadas a mejorar el sistema de agua potable de la localidad, a través de un trabajo articulado con Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas.
En ese marco, el pasado 13 de junio llegaron dos nuevas cisternas con una capacidad de 23.000 litros cada una, que permitirán fortalecer el reservorio de agua potable y optimizar la capacidad de almacenamiento para abastecer a la comunidad.
Esta incorporación se suma a otro avance reciente: la concreción de una nueva perforación que registró un aforo positivo, representando un importante paso para mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en la localidad.
Desde el Municipio destacaron que estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a brindar soluciones a una demanda histórica de la comunidad, fortaleciendo la infraestructura existente y garantizando un servicio más eficiente y seguro para vecinos y vecinas.
Las autoridades remarcaron que continuarán impulsando obras y gestiones que contribuyan al desarrollo de Ñorquincó, mejorando los servicios esenciales y la calidad de vida de la población.