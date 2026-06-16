Compre Local: más de $5.807 millones en la economía rionegrina en 2026

El Programa Compre Local del Gobierno de Río Negro ya generó en 2026 más de $5.807 millones en operaciones con proveedores, pymes y trabajadores rionegrinos. Desde su puesta en marcha en 2025, la herramienta acumula más de $20.000 millones y se afirma como una decisión estratégica para garantizar que la riqueza generada en la provincia se traduzca en más empleo y oportunidades para las comunidades.

De lo registrado durante este año, el 34% corresponde a compras realizadas en Ingeniero Jacobacci, donde se desarrolla Calcatreu, el proyecto minero de oro y plata impulsado por Patagonia Gold a 60 kilómetros de la localidad. El 66% restante corresponde a operaciones realizadas en el resto de la provincia.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 5805, sancionada en 2025 por impulso del Gobernador Alberto Weretilneck en defensa de las pymes rionegrinas. La norma otorga prioridad a proveedores y trabajadores locales en las grandes inversiones energéticas, petroleras y mineras, con el objetivo de que la riqueza generada en la provincia se traduzca en más empleo, más desarrollo y más oportunidades.

La ley cumple uno de los principales pilares de la política del Gobierno Provincial: acompañar las inversiones privadas, ordenar su impacto y asegurar que el crecimiento se traduzca en más empleo y desarrollo para las comunidades rionegrinas.