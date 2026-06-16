Jacobacci sigue apostando a la educación ambiental y el compostaje

Con una destacada participación de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y en conjunto con el INTA, llevó adelante un taller sobre métodos de compostaje destinado a promover prácticas sustentables y el cuidado del ambiente.

Más de 30 personas formaron parte de la propuesta, entre ellas integrantes de la Cooperativa Surgente, adultos mayores, estudiantes, docentes y familias de la comunidad, quienes compartieron una jornada de aprendizaje e intercambio de experiencias.

Durante el encuentro se abordaron distintas técnicas para transformar residuos orgánicos en compost, un abono natural rico en nutrientes que contribuye a mejorar la calidad del suelo y reducir el impacto ambiental de los desechos domiciliarios.

Los participantes aprendieron a reutilizar materiales como restos de cocina, hojas secas, guano, cartón y aserrín, convirtiéndolos en recursos útiles para huertas, jardines y espacios verdes.

Desde la organización destacaron la importancia de fortalecer la educación ambiental no formal y generar herramientas que permitan avanzar hacia hábitos más responsables. Asimismo, recordaron que más del 60% de los residuos generados en los hogares son orgánicos y pueden ser aprovechados mediante el compostaje.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para promover una gestión sustentable de los residuos y construir, junto a la comunidad, una ciudad cada vez más verde y comprometida con el cuidado del ambiente.