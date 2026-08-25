Educación y futuro: “Estamos llegando a cada uno de nuestros estudiantes”

El vínculo entre las escuelas secundarias rionegrinas, el mundo del trabajo y los estudios superiores se continúa fortaleciendo. En ese marco, el Gobierno de Río Negro renovó recientemente el convenio de cooperación con Fundaciones y Empresas, durante un encuentro que propició el intercambio de ideas e iniciativas y que incluyó actividades en distintas escuelas de la provincia.

En este sentido, la Directora de Educación Secundaria, Corina Acosta, resaltó la importancia de continuar trabajando con todos los actores involucrados, llegando a territorio y reformulando propuestas y proyectos.

“Es una respuesta que le estamos dando a nuestros estudiantes, al proyecto de provincia, a cada familia, desde la comuna más chiquitita a la ciudad más grande que tiene Río Negro. Estamos llegando a cada uno de nuestros estudiantes y eso es sumamente valioso porque es el esfuerzo de tantos actores para brindar un futuro mejor, un presente mejor, para que nuestros estudiantes se puedan proyectar, para que puedan pensar que hay otros horizontes posibles, que no es solamente el que conocen sino que además hay otras posibilidades” señaló.

El trabajo con Fundaciones y Empresas comenzó en 2025 con iniciativas para docentes, directivos y equipos supervisores, con el fin de desarrollar un acompañamiento territorial y el desarrollo de los proyectos.

Acosta manifestó que la política educativa a partir de la cual se genera la vinculación de la ESRN con el mundo del trabajo no es nueva “porque está dentro de nuestro diseño curricular. Es lo que nosotros denominamos también justicia curricular, llevar la justicia curricular a cada uno de los territorios”.

Más allá de eso, resaltó que se precisa consolidar todo el acompañamiento y de allí la relevancia de renovar el convenio.