Mutuales rionegrinas fortalecen su agenda en el Congreso Provincial

Las Grutas fue sede de una nueva edición del Congreso Rionegrino de la Mutualidad, una jornada marcada por la participación activa, el intercambio de ideas y la construcción colectiva de propuestas para el fortalecimiento del sector.

Con la presencia de más de 60 referentes mutualistas de toda la provincia, el encuentro inició con un taller basado en el Método CHE, una dinámica que busca potenciar la inteligencia colectiva, generar diagnósticos compartidos y definir líneas de acción de manera horizontal. Desde primera hora, los participantes se sumaron a una experiencia distinta a la lógica tradicional de los congresos, con actividades pensadas para escuchar, debatir y construir en conjunto.

El Subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Vesprini, destacó el valor de incorporar esta metodología: “El CHE nos permitió reunir miradas diversas, ordenarlas y transformarlas en ideas fuerza para el 2026. Fue muy bien recibido por todos y confirma que cuando se genera participación real, el sector crece”.

Durante la mañana, representantes de la Universidad Nacional de Río Negro acompañaron el proceso realizando un relevamiento en continuidad con el trabajo que vienen desarrollando junto al sector mutualista. Tras el almuerzo y un espacio de intercambio informal, la jornada continuó por la tarde con la elección del nuevo Consejo Asesor Mutual, conforme a la Ley Provincial K N 3811.

Cada uno de los cuatro sectores mutualistas eligió a su representante titular y suplente, conformando la nueva gestión que conducirá el Consejo durante los próximos dos años. Este órgano tendrá a su cargo el seguimiento, asesoramiento y articulación de las políticas públicas destinadas al fortalecimiento del mutualismo en toda la provincia.

Sobre el cierre, Vesprini remarcó la importancia de continuar acompañando al sector con políticas concretas: “El mutualismo rionegrino es un motor económico y social que requiere un acompañamiento estatal estratégico. Por ello, a través de herramientas como el Programa de Fortalecimiento para Mutuales 2025, brindamos créditos y aportes no reintegrables, enfocados en el desarrollo productivo, la incorporación tecnológica y la capacitación, asegurando así la sostenibilidad y la capacidad de las mutuales para generar nuevos servicios para sus asociados”.

El Congreso concluyó con un balance positivo, destacando la amplia participación, las devoluciones favorables sobre la metodología utilizada y el compromiso de continuar construyendo una agenda común que fortalezca la presencia y el impacto de las mutuales en el desarrollo rionegrino.