Río Negro finalizó ciclo de Mesas Territoriales de Cooperativas y Mutuales

Cerró el recorrido provincial de las Mesas Territoriales de Cooperativas y Mutuales, un espacio de diálogo y construcción colectiva que durante los últimos meses convocó a entidades de todas las regiones. Lo que empezó en Bariloche, siguió en Jacobacci, Luis Beltrán y Cipolletti, y encontró su punto final en Viedma, donde cooperativas, mutuales, universidades, instituciones intermedias y autoridades locales se reunieron para fortalecer juntos la economía social de la provincia.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a través de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, tuvo lugar en el Centro Municipal de Cultura y contó con la presencia del subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Vesprini; el Intendente Marcos Castro, autoridades provinciales y referentes de la economía social y solidaria.

La metodología de trabajo fue nuevamente el Método Che, un dispositivo participativo que comienza con la identificación de problemas y oportunidades en lienzos colectivos, continúa en mesas de diálogo y concluye con la sistematización de propuestas. Estos insumos se incorporarán a futuros programas, proyectos y políticas que acompañen a la economía social en cada territorio.

Al cierre, Vesprini, expresó: “El Cooperatorio demostró que cuando las cooperativas se abren y se unen con los diferentes actores institucionales se genera un espacio de diálogo y construcción colectiva que reafirma que la cooperación es el camino para un desarrollo inclusivo, sostenible y democrático en cada rincón de Río Negro”.

Vesprini también subrayó: “Cada región tiene sus particularidades. No son las mismas necesidades en la Línea Sur que en el Valle Medio o en la Atlántica. Por eso era fundamental recorrer la provincia, escuchar en territorio y diseñar políticas ajustadas a esas realidades”.

Finalmente, recordó que “este año es el Año Internacional de las Cooperativas y Río Negro llega a esta conmemoración con un trabajo federal, participativo y colectivo que pone en valor a este movimiento como protagonista del desarrollo”.

Con este último encuentro en Viedma concluyó un ciclo inédito en la provincia, que permitió reunir a cooperativas y mutuales en espacios de diálogo, reflexión y construcción conjunta, consolidando una agenda común hacia el futuro.