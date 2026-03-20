El mutualismo rionegrino define su agenda 2026 con foco en innovación

La Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales presentó los avances y conclusiones del XVI° Congreso Provincial de la Mutualidad, donde se consolidaron los principales lineamientos que guiarán el desarrollo del sector hacia 2026.

La exposición estuvo encabezada por el Subsecretario, Martín Vesprini, junto al equipo técnico del Método CHE, con participación del Consejo Asesor Mutual y la Federación de Mutuales de Río Negro.

A partir de una dinámica participativa, el Congreso permitió transformar el debate en un diagnóstico estratégico, identificando prioridades concretas para la economía social. El uso del Método CHE facilitó una construcción colectiva que puso en el centro a las entidades mutuales, fortaleciendo la toma de decisiones desde el territorio.

Entre los principales ejes, se destacó la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión institucional. El sector proyecta avanzar en herramientas de gobernanza de datos, servicios personalizados para asociados y la exploración de blockchain para garantizar mayor transparencia en los procesos y en la administración de fondos.

En paralelo, se impulsa la modernización de los servicios mediante telemedicina, recetas digitales y modalidades híbridas de participación, ampliando el acceso y fortaleciendo la democracia interna, especialmente en localidades alejadas.

Otro punto central es el recambio generacional. El Congreso remarcó la necesidad de incorporar jóvenes al sector, promoviendo nuevas capacidades y una mirada actualizada que permita responder a demandas vinculadas al empleo, la vivienda y la conectividad.

Como continuidad de este proceso, la Subsecretaría avanzará con dos líneas de acción concretas: un programa de capacitación en nuevas tecnologías e innovación institucional, orientado a dirigentes mutuales, y la realización de un Encuentro Provincial de Jóvenes Mutualistas para fortalecer la red del sector.

De esta manera, Río Negro consolida una agenda de trabajo que busca traducir el diagnóstico en herramientas concretas, fortaleciendo al mutualismo como actor clave del desarrollo social y productivo.