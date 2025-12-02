Noticia del día Provincia

Se licitó la compra de 20 vehículos para escuelas de educación especial

Ricardo Manrique 11 horas ago

El Gobierno de Río Negro abrió las ofertas para comprar 20 minibuses destinados a escuelas de Educación Especial, financiados con fondos del acuerdo con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. A esto, se suma la compra de 500 netbooks para colegios secundarios, también realizadas con el mismo bono petrolero.

Durante la licitación se presentaron tres ofertas: la empresa Bari SACIIT (Mercedes Benz) con $2.269.234.298, ECONOVO INDUSTRIAS Y SERVICIOS (OFERTA BASE FORD) con una oferta base de $2.209.800.000 y una alternativa de $2.262.600.000, y la firma Igarreta Saci (Ford) con $1.970.000.000.

La Ministra de Educación y Derechos humanos, Patricia Campos, encabezó el acto de apertura de sobres y destacó que “esto se trata de un importante servicio para las escuelas de educación especial. Es una compra que vamos a realizar con los fondos VMOS y esta es una licitación más ya que se han licitado con anterioridad las Aulas Maker, también las 500 netbooks para escuelas secundarias por lo que seguimos en el camino para brindar más oportunidades a todos los estudiantes rionegrinos”, resaltó.

Por su parte, la Secretaria de Administración del Ministerio de Educación, Mónica Temprano agradeció la participación de las empresas y señaló que ahora se pasa a “la instancia de análisis, de evaluación de las ofertas técnicas y económicas así que esperamos resolver en breve las adjudicaciones”.

Próximamente desde el Ministerio se llevará a cabo el acto licitatorio para la adquisición de kits de laboratorios para escuelas rionegrinas.

