Por quinta vez consecutiva Río Negro defenderá el título en los Araucanía

La Provincia buscará retener la corona de campeona en una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, esta vez en La Pampa.

En este sentido, el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, afirmó que “estamos expectantes, sabemos de la calidad de nuestros deportistas y estamos convencidos de que Río Negro será una de las protagonistas del certamen”. Además, añadió que “hemos tenido un gran año deportivo y queremos que nuestros atletas puedan disfrutar a la vez que demuestran por qué fueron seleccionados para representarnos”.

Del 6 al 12 de este mes la delegación rionegrina dirá presente en La Pampa para vivir la 32° experiencia de la competencia binacional, en la cual mantiene una racha ganadora tras conquistar las últimas cinco ediciones.

Previamente, el jueves 4 y viernes 5, las y los representantes provinciales concentrarán en Río Colorado para llegar de la mejor manera al torneo.

Los Juegos albergarán competencias de ciclismo, natación, judo, atletismo, fútbol, básquet y vóley en Santa Rosa, Toay, Eduardo Castex, Ataliva Roca, Quehué, Miguel Riglos, General Acha y General Pico.

Participarán más de 2000 jóvenes provenientes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro en representación de la Patagonia Argenina y de Magallanes, Aysén, Bío Bío, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía por el lado chileno.

Cabe destacar que la Provincia es la máxima ganadora de los Juegos con 15 consagraciones y que ostenta el récord de más victorias consecutivas las cuales se dieron en Magallanes 2018, La Pampa 2019, Los Lagos 2022, Río Negro 2023 y Aysén 2024.