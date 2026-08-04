Municipio y Provincia fortalecen el trabajo conjunto para mejorar el sistema de salud

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, junto al secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, recibieron la visita del ministro de Salud de Río Negro, Dr. Demetrio Thalasselis, y de la directora del Hospital “Orencio Callejas”, María Belén Pérez, para avanzar en una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento del sistema sanitario local.

Durante el encuentro se analizaron los avances tecnológicos impulsados por el Ministerio de Salud, orientados a optimizar los recursos disponibles, agilizar los trámites administrativos y mejorar el acceso a la información mediante la digitalización de las historias clínicas.

Además, las autoridades dialogaron sobre el trabajo articulado que se desarrolla con las salas de salud de las Comisiones de Fomento y las acciones previstas para continuar fortaleciendo la atención sanitaria en la región.

Otro de los temas abordados fue la situación local y los casos que requieren la intervención del Municipio, planificando nuevas estrategias para optimizar la atención y el traslado de vecinos y vecinas que necesitan acceder a los servicios de salud.

Desde el Municipio destacaron que el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud resulta fundamental para impulsar políticas públicas que permitan brindar una atención de mayor calidad y continuar mejorando el bienestar de toda la comunidad.