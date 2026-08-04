Inicia una etapa clave para adjudicar 100 viviendas inclusivas en Río Negro

Concluida la etapa de inscripciones para acceder a las 100 viviendas del programa Construir Inclusión, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y Discapacidad avanzan en una nueva instancia clave del proceso: la evaluación de los legajos y la definición de los criterios que permitirán garantizar una selección transparente de las familias beneficiarias.

El Interventor del IPPV, Mariano Lavin, y el equipo de trabajo del programa de viviendas Construir Inclusión recibieron al subsecretario de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, Gustavo Zunzunegui, para realizar un repaso del estado actual del plan tras el cierre de las inscripciones.

Además, se habló sobre las variables y criterios técnicos aplicados para la determinación del orden de prelación al momento de elegir a los beneficiarios que accederán a las viviendas.

“Fuimos muy bien recibidos por Mariano Lavin y su equipo técnico, para hacer un repaso de los avances con respecto al programa y poder brindarles respuestas a las familias”, destacó Zunzunegui.

“El paso a seguir será empezar a evaluar cada legajo con nuestro equipo de la Subsecretaría”, agregó.

Por su parte, la subsecretaría de Gestión y Coordinación Territorial del IPPV, Laura Schlitter, explicó que “también se trabajó en la unificación de criterios de evaluación, conforme a lo establecido por la Ley Provincial Nº 2055 y la normativa interna del IPPV, a fin de garantizar un procedimiento objetivo y transparente”.

Viviendas universales

Las viviendas que se construirán contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Incluyen dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Además, fueron diseñadas para reducir el consumo de energía y aprovechar la mayor parte del tiempo la energía solar, tanto para calefaccionar como para iluminar y se utilizan materiales que priorizan el aislamiento térmico y acústico.