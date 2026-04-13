Salud renueva autoridades en el hospital de Maquinchao

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, encabezó esta semana el acto de asunción de las nuevas autoridades en el hospital de Maquinchao.

El Ministerio de Salud continúa con la renovación y optimización de sus cuadros directivos. Durante esta semana, el titular de la cartera sanitaria, Demetrio Thalasselis, recorrió diversas localidades para poner en funciones a los nuevos responsables de los centros de salud, enfatizando la importancia de un sistema público presente y eficiente.

En la Región Sur, el hospital de Maquinchao quedó bajo la conducción de María Belén Pérez, quien sucede en el cargo a María del Carmen Valenzuela.

Estos cambios, responden al plan de fortalecimiento del sistema sanitario impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck.

“Nuestra mirada está puesta en una salud humana y profesional, centrada exclusivamente en el paciente y su familia. Por eso, los nuevos equipos directivos tienen el mandato de cumplir estrictamente con las líneas de cuidado priorizadas para este 2026, trabajando de forma cohesionada y evaluando resultados constantemente. Estamos transformando la gestión médico-administrativa mediante la informatización y nuevas herramientas tecnológicas para que el sistema sea más ágil y eficiente”, subrayó Thalasselis.

El titular de la cartera sanitaria remarcó el compromiso que se espera de todo el personal: “Cada agente, sin importar su rol o posición, es una pieza clave y responsable del funcionamiento integral de nuestros hospitales. En el contexto actual, ser profesionales, profundamente humanos y eficientes en el uso de los recursos no es una alternativa; es nuestra obligación ética y profesional para con cada rionegrino que confía en el sistema público”.

Con estas designaciones, el Gobierno de Río Negro reafirma su política de jerarquización de los hospitales públicos, entendiendo a la salud como un derecho fundamental y un eje transversal de la integración provincial.