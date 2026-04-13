Salud renueva autoridades en el hospital de Maquinchao

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El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, encabezó esta semana el acto de asunción de las nuevas autoridades en el hospital de Maquinchao.

El Ministerio de Salud continúa con la renovación y optimización de sus cuadros directivos. Durante esta semana, el titular de la cartera sanitaria, Demetrio Thalasselis, recorrió diversas localidades para poner en funciones a los nuevos responsables de los centros de salud, enfatizando la importancia de un sistema público presente y eficiente.

En la Región Sur, el hospital de Maquinchao quedó bajo la conducción de María Belén Pérez, quien sucede en el cargo a María del Carmen Valenzuela.

Estos cambios, responden al plan de fortalecimiento del sistema sanitario impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck.

“Nuestra mirada está puesta en una salud humana y profesional, centrada exclusivamente en el paciente y su familia. Por eso, los nuevos equipos directivos tienen el mandato de cumplir estrictamente con las líneas de cuidado priorizadas para este 2026, trabajando de forma cohesionada y evaluando resultados constantemente. Estamos transformando la gestión médico-administrativa mediante la informatización y nuevas herramientas tecnológicas para que el sistema sea más ágil y eficiente”, subrayó Thalasselis.

El titular de la cartera sanitaria remarcó el compromiso que se espera de todo el personal: “Cada agente, sin importar su rol o posición, es una pieza clave y responsable del funcionamiento integral de nuestros hospitales. En el contexto actual, ser profesionales, profundamente humanos y eficientes en el uso de los recursos no es una alternativa; es nuestra obligación ética y profesional para con cada rionegrino que confía en el sistema público”.

Con estas designaciones, el Gobierno de Río Negro reafirma su política de jerarquización de los hospitales públicos, entendiendo a la salud como un derecho fundamental y un eje transversal de la integración provincial.

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