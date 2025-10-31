Jacobacci Regionales

Municipio y gremios alcanzaron un acuerdo para la liquidación de Octubre

Ricardo Manrique 50 minutos ago

El Municipio de Ingeniero Jacobacci, representado por las secretarias de Hacienda, Idelma Catrin, y de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, mantuvo una reunión paritaria con los representantes de los gremios ATE y SOYEM en la sede local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

Durante el encuentro, el Ejecutivo municipal presentó dos propuestas salariales que fueron analizadas junto a los gremios. Tal como quedó expresado en el acta, se acordó que la liquidación de octubre incluirá un aumento del 2,5% al básico, junto con una suma fija de $80.000 que se abonará a toda la administración pública municipal, con los haberes de septiembre.

Asimismo, en el marco de la política de jerarquización del empleado y la empleada municipal, el Ejecutivo anunció que, a partir de la liquidación de octubre, se comenzará a abonar el ítem de títulos de acuerdo con la categoría que revista cada trabajador o trabajadora.

Hasta el momento, dicha liquidación se realizaba equiparando a la categoría 10, por lo que esta medida representa un importante avance en materia de reconocimiento y equidad dentro del escalafón municipal.

La iniciativa fue celebrada por los representantes gremiales Javier Cayumil y Marcos Quevedo (ATE) y Nelba Aranda y Marcela Antiman (SOYEM), quienes destacaron el diálogo y la predisposición del Ejecutivo para alcanzar acuerdos que beneficien a los y las trabajadoras municipales.

Next Post

Comallo Regionales

El Municipio de Comallo recibió un nuevo lote de luminarias

vie Oct 31 , 2025
El Municipio de Comallo recibió un nuevo lote de luminarias que permitirá reforzar el trabajo que se viene realizando en materia de alumbrado público durante los últimos años. Se trata de una importante inversión municipal destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, brindando mayor seguridad […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias