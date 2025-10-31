Municipio y gremios alcanzaron un acuerdo para la liquidación de Octubre

El Municipio de Ingeniero Jacobacci, representado por las secretarias de Hacienda, Idelma Catrin, y de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, mantuvo una reunión paritaria con los representantes de los gremios ATE y SOYEM en la sede local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

Durante el encuentro, el Ejecutivo municipal presentó dos propuestas salariales que fueron analizadas junto a los gremios. Tal como quedó expresado en el acta, se acordó que la liquidación de octubre incluirá un aumento del 2,5% al básico, junto con una suma fija de $80.000 que se abonará a toda la administración pública municipal, con los haberes de septiembre.

Asimismo, en el marco de la política de jerarquización del empleado y la empleada municipal, el Ejecutivo anunció que, a partir de la liquidación de octubre, se comenzará a abonar el ítem de títulos de acuerdo con la categoría que revista cada trabajador o trabajadora.

Hasta el momento, dicha liquidación se realizaba equiparando a la categoría 10, por lo que esta medida representa un importante avance en materia de reconocimiento y equidad dentro del escalafón municipal.

La iniciativa fue celebrada por los representantes gremiales Javier Cayumil y Marcos Quevedo (ATE) y Nelba Aranda y Marcela Antiman (SOYEM), quienes destacaron el diálogo y la predisposición del Ejecutivo para alcanzar acuerdos que beneficien a los y las trabajadoras municipales.