El Tren Patagónico recibió rieles para renovar la vía Viedma – Bariloche

El Tren Patagónico concretó la llegada de 31.600 metros de rieles destinados a la renovación y mantenimiento de la vía Viedma–San Carlos de Bariloche, un paso clave para fortalecer el servicio ferroviario provincial.

El material ferroviario, cedido por la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y gestionado desde 2016, fue trasladado gracias al trabajo del Gobierno de Río Negro, a través de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos, de Hacienda y del propio Tren Patagónico.

Debido al gran volumen del material, el traslado se realizó en cuatro etapas, implicando una compleja logística coordinada entre distintas áreas y organismos. Cada envío representó un avance en la concreción de una donación largamente esperada, que hoy se traduce en un aporte concreto al mantenimiento y modernización de las vías.

La operación incluyó el transporte de rieles de 40 metros y 2.000 kilos cada uno, en vagones de carga especiales, desde la estación Adela (Chascomús, Buenos Aires) hacia Bahía Blanca y, posteriormente, hasta Viedma, donde ya están disponibles para los próximos trabajos de renovación.

Actualmente, la circulación ferroviaria entre Bahía Blanca y Río Negro permanece interrumpida por los daños ocasionados en los terraplenes durante el temporal de marzo, lo que demandó una logística especial para completar el traslado del material.

El presidente del Tren Patagónico, Roberto López, destacó que “finalizó una etapa logística muy importante para la empresa. Este material nos permitirá continuar con el recambio de rieles y la puesta en valor del tramo entre Viedma y Bariloche, garantizando mejores condiciones para los servicios de pasajeros y de carga”.

La llegada de los rieles marca un hito para la empresa, ya que permitirá recuperar sectores críticos, mejorar la seguridad operacional y avanzar con el Plan Integral de Mantenimiento que impulsa la actual gestión. Con este avance, el Tren Patagónico reafirma su compromiso con la conectividad y la integración territorial de Río Negro.