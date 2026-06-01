Municipio y gremios acordaron una nueva pauta salarial para municipales de Jacobacci

El acuerdo incluye un bono extraordinario, incorporación de sumas al básico, actualización de jornales y definiciones sobre el pago del aguinaldo.

Se llevó adelante una nueva reunión paritaria entre la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci y los gremios ATE y SOYEM, en la sede local de la Delegación de Trabajo de Río Negro.

En representación del municipio participaron la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, y la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo. Por parte de los gremios estuvieron presentes Marcos Quevedo y Naldo Epulef por ATE, y Nelba Aranda y Azucena Orrego por SOYEM.

Durante el encuentro se alcanzaron los siguientes acuerdos:

Bono extraordinario: se abonará un bono por única vez de $450.000 , que será pagado en tres cuotas iguales y consecutivas de $150.000 .

se abonará un bono por única vez de , que será pagado en tres cuotas iguales y consecutivas de . Pase al básico: la suma fija de $80.000 será incorporada al salario básico en cinco cuotas iguales y consecutivas.

la suma fija de será incorporada al salario básico en cinco cuotas iguales y consecutivas. Pago del aguinaldo: el medio aguinaldo será depositado el 22 de junio y estará acreditado el 23 de junio .

el medio aguinaldo será depositado el y estará acreditado el . Actualización de jornales: el valor de los jornales pasará de $4.000 a $4.300 .

el valor de los jornales pasará de . Próxima reunión paritaria: las partes acordaron volver a reunirse el próximo 28 de agosto a las 8:30 horas.

Desde ambas partes destacaron la importancia del diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales, manteniendo abiertos los canales de negociación para futuras actualizaciones salariales.