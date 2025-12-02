Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: acordaron aumento al básico, pago de aguinaldo y bono extraordinario

Ricardo Manrique 11 horas ago

Se realizó la última reunión paritaria del año entre el Municipio de Ingeniero Jacobacci, representado por la secretaria de Hacienda, Idelma Catrín, y la secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo y los gremios ATE y SOYEM.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la delegación local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

De la firma del acta surgieron los siguientes acuerdos:

✔ Aumento al básico

Se acordó incorporar al básico el 2,3% del IPC de octubre con los haberes de noviembre.
Asimismo, los porcentajes correspondientes a diciembre 2025 y enero 2026 se trasladarán al básico de manera automática.

✔ Pago del aguinaldo

La Municipalidad realizará el depósito de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario el 22 de diciembre, quedando disponible para su cobro el 23/12/2025.

✔ Bono de fin de año

El Ejecutivo abonará un bono extraordinario de $100.000 el 29 de diciembre, destinado a personal contratado y de planta.

✔ Próxima paritaria

Las partes acordaron retomar las negociaciones en febrero de 2026.

En representación de ATE participaron Carlos Rondeu y María Huentemil; por SOYEM, Juan Aranibe y Eugenia Carballo.
También estuvo presente la delegada zonal de Trabajo, Dra. Yaura Abi Saad, junto a personal del organismo provincial.

Next Post

Jacobacci Los Menucos Maquinchao Regionales

Sigue abierta la preinscripción 2026 para las tecnicaturas del CURZAS-UNCo

mar Dic 2 , 2025
El Complejo Regional Universitario Zona Atlántica y Sur (CURZAS) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) mantiene abierta la preinscripción para el ciclo académico 2026. El trámite podrá completarse hasta el 30 de diciembre de 2025, con una segunda instancia entre el 2 y el 13 de febrero de 2026 […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

diciembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias