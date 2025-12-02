Jacobacci: acordaron aumento al básico, pago de aguinaldo y bono extraordinario

Se realizó la última reunión paritaria del año entre el Municipio de Ingeniero Jacobacci, representado por la secretaria de Hacienda, Idelma Catrín, y la secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo y los gremios ATE y SOYEM.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la delegación local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

De la firma del acta surgieron los siguientes acuerdos:

✔ Aumento al básico

Se acordó incorporar al básico el 2,3% del IPC de octubre con los haberes de noviembre.

Asimismo, los porcentajes correspondientes a diciembre 2025 y enero 2026 se trasladarán al básico de manera automática.

✔ Pago del aguinaldo

La Municipalidad realizará el depósito de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario el 22 de diciembre, quedando disponible para su cobro el 23/12/2025.

✔ Bono de fin de año

El Ejecutivo abonará un bono extraordinario de $100.000 el 29 de diciembre, destinado a personal contratado y de planta.

✔ Próxima paritaria

Las partes acordaron retomar las negociaciones en febrero de 2026.

En representación de ATE participaron Carlos Rondeu y María Huentemil; por SOYEM, Juan Aranibe y Eugenia Carballo.

También estuvo presente la delegada zonal de Trabajo, Dra. Yaura Abi Saad, junto a personal del organismo provincial.