El Municipio de Comallo recibió un nuevo lote de luminarias

Ricardo Manrique 45 minutos ago

El Municipio de Comallo recibió un nuevo lote de luminarias que permitirá reforzar el trabajo que se viene realizando en materia de alumbrado público durante los últimos años.

Se trata de una importante inversión municipal destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, brindando mayor seguridad y mejor iluminación en distintos sectores de la localidad.

Esta iniciativa forma parte del plan de modernización del alumbrado urbano, que contempla la instalación progresiva de nuevas luminarias en barrios, espacios públicos y accesos, acompañando el crecimiento de Comallo con obras que aportan bienestar y seguridad a toda la comunidad.

