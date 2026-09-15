Minería Social renovó comodatos y acompañó proyectos en Jacobacci

En el 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci, la Provincia renovó comodatos de equipamiento y avanzó en el seguimiento de proyectos del Plan Provincial de Minería Social para fortalecer oficios, capacitación y producción local.

La Secretaría de Minería acompañó las actividades por un nuevo aniversario de la localidad con una agenda orientada a consolidar iniciativas que agregan valor a los recursos de la región y generan nuevas oportunidades para su comunidad.

Entre las acciones realizadas se renovó con la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci el comodato de dos hornos Gros para vitrofusión y herramientas, destinados a dar continuidad al taller que funciona en el Centro Municipal de Cultura.

La medida permite sostener una propuesta vinculada a los oficios artesanales y al aprovechamiento de materiales minerales, dentro de una política provincial que busca que la actividad minera también se traduzca en conocimientos, capacidades productivas y oportunidades concretas en cada localidad.

Seguimiento a un proyecto productivo en marcha

La agenda incluyó además una visita al taller “Tornos del Sur”, impulsado por Paulo Jeremías Aguilera, para realizar el seguimiento administrativo de la iniciativa.

El proyecto cuenta con un aporte provincial superior a los $20.000.000 y contempla la puesta en funcionamiento de un taller de tornería mecánica de precisión, acompañado por una capacitación de 50 horas para jóvenes y adultos.

La propuesta comenzó a ejecutarse a fines de agosto y apunta a transformar metales provenientes de la minería de tercera categoría en piezas de uso técnico e industrial, promoviendo formación en oficios metalmecánicos y generación de empleo.

En total, Ingeniero Jacobacci concentra $28.185.000 en proyectos de radicación exclusiva, mientras que, al incorporar una iniciativa regional que también incluye a la localidad, el monto vinculado supera los $37.000.000.

Más acompañamiento para Sierra Colorada

Como parte de la misma recorrida territorial, la Secretaría de Minería avanzó también en Sierra Colorada con la renovación del comodato de equipamiento destinado a la Cooperativa Sumuncura, que cuenta con un horno Gros, dos tornos alfareros, tres armarios de exposición con vitrina y herramientas para su taller de cerámica alfarera.

Además, junto al Municipio de Sierra Colorada se formalizó un nuevo comodato por dos máquinas de corte a disco de 15 pulgadas, incorporadas para fortalecer las capacidades locales dentro del Plan Provincial de Minería Social.

Estas acciones forman parte de una política que busca que el desarrollo minero tenga presencia concreta en el territorio, acompañando emprendimientos, generando capacidades y fortaleciendo actividades productivas en la Región Sur.