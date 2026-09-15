Enfermería: 77 estudiantes inician sus prácticas en los hospitales de Río Negro

Un total de 77 estudiantes de primer año de la Tecnicatura Superior en Enfermería realizarán sus prácticas profesionalizantes en 20 hospitales de distintas localidades de Río Negro, donde desarrollarán actividades vinculadas al cuidado enfermero.

Las prácticas se desarrollarán en los hospitales de Viedma, Bariloche, Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Ramos Mexía, Comallo, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Choele Choel, Sierra Grande, Chichinales, Villa Regina, Pilcaniyeu, Maquinchao, Guardia Mitre, General Roca, Fernández Oro, Ñorquinco, Ingeniero Huergo y Cinco Saltos.

La propuesta forma parte del Programa de Profesionalización de Agentes de Salud (PROPAS) de la Escuela Superior de Enfermería-Escuela de Salud Rionegrina y permite que los agentes de salud avancen en su formación profesional.

En este contexto, la Escuela Superior de Enfermería, junto con la Subsecretaría de Cuidado Enfermero del Ministerio de Salud de Río Negro, realizó un encuentro virtual provincial de la que participaron más de 40 gestores de Enfermería, responsables de Agentes Sanitarios, referentes de Operadores de Salud Mental y miembros de los comités de Capacitación y Docencia de los hospitales involucrados.

El encuentro tuvo como objetivo presentar el estado de desarrollo del programa correspondiente al ciclo lectivo 2026 y organizar, de manera conjunta, la etapa formativa en cada nodo de práctica. Este proceso será liderado por los gestores de Enfermería y estará a cargo de los mentores asistenciales seleccionados y capacitados para esta función.

Durante la reunión también se informó sobre la proyección del PROPAS. En este sentido, durante los meses de noviembre y diciembre de 2026 se iniciará el proceso de difusión y preinscripción para los ingresantes a primer año de la carrera de Enfermería, correspondiente a la cohorte 2027.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación informó que otorgará validez nacional, para las cohortes 2026 a 2030 inclusive, a los títulos y certificados correspondientes a los estudios presenciales de Educación Superior conducentes al título de “Enfermero/a”, aprobados por las Resoluciones del Consejo Provincial de Educación de Río Negro N° 1118/26 y 2730/26, y emitidos por los establecimientos educativos de gestión estatal y gestión privada autorizados por la jurisdicción.