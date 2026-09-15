Comallo: 15 familias firmaron las escrituras de sus viviendas

El Gobierno de Río Negro concretó en Comallo la firma de 15 escrituras para familias de la localidad, en el marco del programa Mi Escritura, un Derecho, que permite avanzar en la documentación definitiva de sus viviendas.

La actividad contó con la presencia del Intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, del Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos y la Escribana General de Gobierno, Gabriela Benito, quienes acompañaron a las familias durante la firma de la documentación.

“Cada escritura significa tranquilidad, seguridad y la certeza de que una familia finalmente puede contar con los papeles de su casa. Estamos recorriendo la provincia para resolver situaciones que llevan años y dar respuestas concretas, trabajando junto a cada municipio”, destacó Ríos.

A través de Mi Escritura, un Derecho, la Provincia trabaja de manera articulada con los gobiernos locales para completar los procesos administrativos y legales necesarios para que más rionegrinos puedan regularizar la situación de sus viviendas y acceder a su escritura.

La jornada en Comallo forma parte del trabajo territorial que el Gobierno de Río Negro lleva adelante en distintas localidades, con el objetivo de seguir dando respuestas concretas y transformar trámites pendientes durante años en soluciones definitivas para las familias.