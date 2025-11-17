Mellado: “Esta inversión demuestra el compromiso de nuestra gestión”

El Municipio de Ingeniero Jacobacci dio un paso significativo hacia la modernización de sus servicios con la incorporación de tres nuevas unidades 0 km, adquiridas mediante el esquema de leasing financiero.

La nueva flota está compuesta por un camión volcador, un minibús de 19 asientos y una camioneta utilitaria, que desde hoy se suman al parque automotor municipal para fortalecer el trabajo de las distintas áreas operativas.

Las unidades arribaron a la localidad en la noche del jueves 13, momento en el que vecinos y vecinas, junto al intendente José Mellado, se acercaron para recibirlas con entusiasmo. La llegada de los vehículos fue celebrada como un avance importante que permitirá mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

“Esta inversión, concretada a través del leasing, demuestra el compromiso de nuestra gestión con la modernización y la calidad del servicio público. Ver la alegría de los vecinos al recibir estos vehículos es la mayor satisfacción y el motor para seguir trabajando por un Jacobacci mejor equipado”, expresó el Intendente.

Identidad institucional y futuro operativo

Durante la mañana de este jueves, el equipo de diseño municipal trabajó en la rotulación e impresión de la imagen institucional en cada unidad, un paso clave para que los vehículos entren en funcionamiento a la brevedad.

Con esta incorporación, el Municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su infraestructura operativa y la mejora continua de los servicios a la comunidad.