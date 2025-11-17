Maquinchao: Expo Anual 2025 de la Residencia Femenina “Vicente Apestegui”

El viernes 14 de noviembre se llevó a cabo la primera Exposición Anual de la Residencia Femenina de Nivel Medio “Vicente Apestegui”, un espacio que reunió a estudiantes, familias y personal educativo para compartir y reconocer el trabajo realizado durante el año.

El encuentro contó con el acompañamiento del Secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, quien recorrió la muestra y dialogó con las estudiantes, destacando el valor pedagógico y formativo de estas actividades.

Durante la exposición se pudieron apreciar los notables trabajos elaborados por las estudiantes, productos de un año de dedicación, creatividad y compromiso. La muestra reflejó el esfuerzo colectivo y la importancia de seguir impulsando espacios que fortalezcan el aprendizaje y la expresión de las jóvenes.

La comunidad educativa celebró esta primera edición, que marca el inicio de una nueva tradición para la institución.