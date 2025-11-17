Ñorquincó festejó su 98° aniversario con más obras y desarrollo

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó al Intendente Miguel Cuminao y a la comunidad en el 98° aniversario de Ñorquincó, con una agenda marcada por avances en obras clave: la primera estación de servicio del pueblo, la modernización del sistema eléctrico rural en Fitamiche, el cordón cuneta, nuevas viviendas, mejoras en la Subcomisaría y el nuevo puesto sanitario de Chacay Huarruca.

Weretilneck destacó que el aniversario encuentra a Ñorquincó “en un momento de enorme dignidad y reconstrucción”, con obras que responden a demandas históricas y recuperan la identidad del pueblo. Enfatizó además la figura del Intendente Cuminao, a quien reconoció por su sensibilidad con la comunidad, su defensa permanente de la identidad local y su insistencia diaria para gestionar soluciones y obras para Ñorquincó.

El Mandatario repasó obras que la Provincia y el Municipio concretaron recientemente, como la pasarela de Arroyo Las Minas, la ampliación del hospital y las conexiones eléctricas para familias que vivían sin servicio. “Todo esto es parte de una reparación largamente esperada por los vecinos”, afirmó.

En el marco del aniversario, Weretilneck y Cuminao firmaron el convenio marco para construir la primera estación de servicio de Ñorquincó, con una inversión provincial de $700 millones. La obra incluirá instalaciones completas, tanques, sistemas de seguridad y equipamiento integral, y garantizará el abastecimiento local, reducirá costos y abrirá nuevas oportunidades productivas.

También se firmó el acta para ejecutar la modernización del sistema eléctrico rural de Fitamiche, a unos 20 kilómetros de Ñorquinco, con una inversión superior a $1.800 millones. La obra beneficiará a 14 familias que hoy no cuentan con suministro formal, incorporando reconversión, nuevas líneas de media tensión, 10 subestaciones y más de 2.200 metros de redes domiciliarias.

Además, la Provincia entregó un aporte de $50 millones para construir el nuevo puesto sanitario de Chacay Huarruca, a 30 kilómetros de Ñorquincó. El espacio, de casi 55 m², brindará atención primaria a 30 familias y fortalecerá la presencia del Estado provincial en la región.

El Intendente Miguel Cuminao agradeció la presencia provincial y afirmó que Ñorquincó “demostró que quiere crecer, defendiendo su identidad rionegrina, fortaleciendo a sus pequeños productores y trabajando para que los recursos queden en manos de quienes los generan”. Aseguró que la comunidad “se siente orgullosa del camino recorrido” y llamó a sostener el trabajo conjunto con la Provincia.