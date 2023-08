Los Menucos: Yauhar realiza las compras de juguetes para que cada niño tenga su regalo

Como todos los años la Intendenta de Los Menucos, se toma 3 días para elegir los regalos para el día de las infancias que se realizará el 20 de Agosto en el gimnasio municipal.

Mabel Yauhar contó como es la modalidad que utilizá para realizar las compras: “elijo dos o 3 juguetes de cada uno y los compro en diferentes lugares de Buenos Aires, buscando precios, es algo que no puedo dejar de hacerlo porque los niños están muy expectantes de ese día, me lleva 3 días comprar todo, luego los despacho desde BS.AS a Los Menucos y en mi casa, yo sola, me encargo de acondicionarlos y seleccionarlos así ya quedan listos para entregarlos ese día”.

Sin dudas, es una tarea que sorprende, pero que llena el corazón de muchos. Mabel, lleva más de 15 años realizando el mismo trabajo, para que los niños de la región tengan sus regalos. El año anterior, Los Menucos superó las expectativas y el gimnasio municipal albergó a más de 2000 niños y niñas que fueron parte de una tarde emocionante, con chocoloate, facturas y juegos, llegaron niños de todas partes de la Región Sur y hubo regalos para todos.