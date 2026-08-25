Avanza la construcción del Complejo Deportivo Municipal de Ramos Mexía

La obra, ubicada en el ingreso a la localidad sobre la Ruta Nacional 23, alcanzó un 70% de avance y se convertirá en un nuevo espacio para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario.

La construcción del Complejo Deportivo Municipal de Ramos Mexía avanza a buen ritmo y ya alcanzó aproximadamente un 70% de ejecución. El nuevo espacio se encuentra ubicado en el ingreso a la localidad, sobre la Ruta Nacional 23, y busca convertirse en un punto de encuentro para vecinos y familias.

El proyecto tiene como principal objetivo generar un espacio adecuado, seguro y accesible para la práctica deportiva y las actividades recreativas, especialmente destinado a niños, jóvenes y familias de la comunidad.

El complejo contempla diferentes sectores destinados a la práctica de disciplinas deportivas y al esparcimiento, entre ellos:

⚽ Cancha de fútbol 5 con césped sintético.

🟤 Cancha de tejo.

🏐 Cancha de beach vóley.

🏀 Playón deportivo para la práctica de básquetbol.

💡 Sistema de iluminación.

🚶 Senderos.

🌳 Parquización y espacios verdes.

La incorporación de infraestructura deportiva permitirá ampliar las alternativas para la práctica de distintas disciplinas y ofrecer un lugar de encuentro para actividades comunitarias.

Con un 70% de avance, la obra se encamina hacia su etapa final y representa una nueva apuesta por generar espacios públicos de calidad para el deporte, la recreación y la vida comunitaria en Ramos Mexía.