Abierta la inscripción para Registro Argentino de Mercados Artesanales

De interés para “mercados, áreas gubernamentales de gestión provincial y municipal, equipos y otros espacios de comercialización artesanales”.

Hasta el próximo 31 de diciembre estará abierta la inscripción al Registro Argentino de Mercados Artesanales, que impulsa la Secretaría de Cultura de la Nación. La iniciativa se dirige a “mercados, áreas gubernamentales de gestión provincial y municipal, equipos y otros espacios de comercialización artesanales”. En particular, se trata de “un proyecto del Mercado de Artesanías Argentinas”, según se informó.

El impulso corre por cuenta de la Dirección de Desarrollo de las Industrias Culturales, “con el fin de promover la comercialización de artesanías a nivel nacional, profesionalizar la gestión del sector artesanal y generar datos sobre la circulación de las artesanías”. La creación del Registro Argentino de Mercados Artesanales busca fortalecer y articular el sector artesanal a través de la sistematización de información, el diseño de indicadores y el mapeo de datos en todo el país”.

Además, será una herramienta para “impulsar acciones para fortalecer los mercados artesanales promoviendo el intercambio en materia de producción y circulación de bienes”, añade el informe. La iniciativa tiene como destinatarios a “mercados de artesanías dependientes de organismos estatales, tanto provinciales como municipales”, aunque “también podrán participar las áreas de artesanías interesadas en la circulación de bienes artesanales y/o comercialización”.

La tarea de coordinación quedará a cargo del Mercado de Artesanías Argentinas. Según se hizo saber, “el plan incluye una convocatoria para registrarse en un formulario en línea y un cronograma de reuniones que se centrarán en datos, diagnósticos, propuestas y desarrollo de líneas de acción durante el Mes Argentino para la Promoción de las Industrias Culturales (octubre). También, se formalizarán instancias anuales para la presentación de resultados”, completa la información. El enlace para inscripción está disponible en la página web del área cultural de Nación.