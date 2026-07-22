Más de 1.500 jóvenes protagonizarán los Encuentros Culturales Rionegrinos

La convocatoria para una nueva edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos cerró con una participación histórica: 781 inscripciones que representan a 1.578 jovenes de toda la provincia, consolidando a esta política pública impulsada por la Secretaría de Cultura de Río Negro como uno de los principales espacios de promoción artística y encuentro para las juventudes rionegrinas.

El Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein, destacó que “los Encuentros son mucho más que una instancia artística. Cada inscripción representa a un joven que encuentra en la cultura un espacio para expresarse, compartir y construir identidad. Estos números demuestran que existe un enorme potencial creativo en cada rincón de Río Negro y que las políticas culturales cobran verdadero sentido cuando generan oportunidades en todo el territorio provincial”.

Entre los datos más destacados de esta edición, Ingeniero Huergo encabezó la cantidad de inscripciones con 79, seguido por San Carlos de Bariloche (55), Villa Regina (48), El Bolsón (48) y Sierra Grande (41), reflejando una convocatoria con fuerte presencia territorial y una participación que trascendió a las ciudades de mayor población.

En cuanto a las disciplinas, Ilustración fue la categoría con mayor cantidad de inscripciones (90), seguida por Canto Solista (88), Pintura/Dibujo (83) y Fotografía (68). En tanto, las especialidades grupales volvieron a reunir la mayor cantidad de participantes, con Teatro y Conjunto Musical convocando a 217 y 216 jóvenes respectivamente, un dato que refleja el valor de los Encuentros como espacios de trabajo colectivo, intercambio y construcción comunitaria a través del arte.

“Los Encuentros Culturales fortalecen el vínculo entre las comunidades, impulsan nuevos talentos y permiten que las juventudes compartan experiencias con otros artistas de la provincia. Ese intercambio es tan valioso como cada presentación sobre el escenario, porque es allí donde también se construye identidad y pertenencia”, sostuvo Fraile Milstein.

Concluida la etapa de inscripción, comenzará la organización de las instancias locales y regionales que reunirán a cientos de jóvenes en distintas sedes de la provincia.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura, continúa consolidando una política pública que promueve el acceso a la cultura, la participación y el desarrollo artístico en todo el territorio, consolidando a los Encuentros Culturales Rionegrinos como un verdadero semillero de talentos e identidades.