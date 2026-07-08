Últimos días para inscribirse a los Encuentros Culturales Rionegrinos

Hasta el 10 de julio se encuentran abiertas las inscripciones para participar de una nueva edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa que convoca a jóvenes de toda la provincia a compartir, crear y mostrar su talento a través de distintas disciplinas artísticas.

El Secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile Milstein, destacó que “los Encuentros Culturales son mucho más que una instancia de participación artística. Son un espacio donde los jóvenes pueden encontrarse, intercambiar experiencias y fortalecer una identidad cultural construida desde la diversidad que caracteriza a nuestra provincia”.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de julio y pueden realizarse de manera online. El reglamento, el formulario de inscripción y toda la información sobre el programa se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura: https://cultura.rionegro.gov.ar/.

El programa invita a jóvenes de entre 13 y 18 años a participar de manera individual o grupal, representando a instituciones educativas, culturales, organizaciones independientes, espacios privados o entidades gubernamentales. A lo largo de sus distintas instancias, los Encuentros promueven la creatividad, el intercambio y la circulación de expresiones artísticas en todo el territorio provincial.

La edición 2026 contempla disciplinas como música, danzas, teatro, literatura, artes visuales, videoimagen y ajedrez. Las etapas regionales recorrerán el Alto Valle Este, Alto Valle Oeste, Valle Medio, Zona Atlántica, Zona Andina y Región Sur entre agosto y octubre, mientras que la final provincial se desarrollará del 25 al 28 de noviembre en Las Grutas, instancia en la que se espera la participación de más de 350 jóvenes.

“Queremos que cada joven que tenga una inquietud artística encuentre en este programa una oportunidad para expresarse, compartir con otros y seguir creciendo. Los Encuentros representan una política pública que apuesta al talento, a la participación y a la construcción de comunidad a través de la cultura”, añadió Fraile Milstein.