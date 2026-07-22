Vialidad Rionegrina habilitó el tránsito en las rutas provinciales 6 y 8

La Dirección de Vialidad Rionegrina informó la habilitación del tránsito para todo tipo de vehículos sobre las Rutas Provinciales N.º 6 y N.º 8, en el tramo comprendido entre General Roca y Los Menucos, luego de las tareas realizadas para despejar la nieve acumulada sobre la calzada.

Si bien la circulación fue restablecida, el organismo indicó que personal y equipos viales continúan trabajando en el despeje de nieve sobre las banquinas y en distintos sectores del corredor, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

Desde Vialidad se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, respetar las velocidades máximas, mantener una distancia prudencial entre vehículos y atender las indicaciones del personal que trabaja sobre la ruta.

Las autoridades recordaron que las condiciones climáticas pueden variar rápidamente en la Región Sur, por lo que se aconseja mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender un viaje.