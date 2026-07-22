Jacobacci: cinco conductores dieron positivo en controles de alcoholemia

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci informó que durante los controles de alcoholemia realizados el último fin de semana se detectaron cinco conductores con resultado positivo, en el marco de los operativos conjuntos que lleva adelante el Área de Seguridad Vial junto a la Jefatura de Policía de Río Negro.

Los controles se desarrollan en distintos sectores de la ciudad como parte del convenio de colaboración entre ambas instituciones y tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y promover una conducción responsable.

Desde el Municipio adelantaron que este tipo de operativos continuará realizándose de manera periódica, con el propósito de generar conciencia sobre los riesgos que implica conducir bajo los efectos del alcohol.

Además, recordaron a la comunidad que quienes sean infraccionados deberán cumplir con el procedimiento establecido para recuperar su licencia de conducir o retirar el vehículo retenido.

El trámite comienza con la presentación ante el Juzgado de Faltas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la infracción, instancia en la que el conductor podrá realizar su descargo o reconocer la falta. También puede hacerlo por correo electrónico.

Posteriormente, deberá solicitar y abonar el cupón correspondiente a la multa o tasa que pudiera corresponder. En caso de haber acordado un plan de pagos, será necesario haber cumplido al menos con el 70 % del convenio.

Finalmente, una vez regularizada la situación, podrá solicitar la devolución de la licencia de conducir, siempre que cuente con el puntaje disponible según lo establecido por el Decreto de Scoring N.º 242/2022. Si el vehículo fue retenido, el Juzgado de Faltas emitirá el oficio correspondiente para retirarlo de la Unidad 14 de Policía.

Desde el Municipio reiteraron el mensaje de prevención: “Si consumís alcohol, no conduzcas. Cuidarte es cuidar a los demás”, apelando a la responsabilidad de todos los conductores para evitar accidentes y proteger la vida de quienes transitan por la vía pública.