Maquinchao: Se viene una jornada de prevención y cuidado de la diabetes

La actividad incluirá charlas, controles de salud y atención gratuita para vecinos y vecinas.

La Asociación Roquense de Diabéticos (A.RO.DIA.), junto al Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de Maquinchao, invitan a la comunidad a participar de una jornada especial de aprendizaje, prevención y cuidado de la salud.

La propuesta contempla una charla y taller sobre diabetes, además de distintos servicios gratuitos orientados a la detección y el seguimiento de la enfermedad.

Durante la jornada se realizarán controles de glucosa, revisión de vista con fondo de ojos y atención de podología, brindando herramientas clave para el cuidado integral de la salud.

La actividad se llevará a cabo el próximo 11 de abril de 2026, en el Centro Cultural Kuky Cayunao, en el horario de 10:00 a 14:00 horas.

La convocatoria está dirigida a personas mayores, referentes familiares y público en general, con el objetivo de promover hábitos saludables y la prevención de la diabetes en la comunidad.