Ley de farmacias: punto por punto, los cambios que impulsa Río Negro

El Gobierno de Río Negro avanza con una reforma integral del sistema de farmacias a través de un proyecto de ley que moderniza la normativa vigente, elimina restricciones y amplía el acceso a los medicamentos. La iniciativa se inscribe en un proceso de actualización que ordena el sistema, incorpora tecnología y genera mejores condiciones para la inversión y la cobertura.

En términos generales, la reforma avanza en tres ejes centrales: más tecnología para simplificar el acceso y mejorar la seguridad, más libertad para invertir y ampliar la oferta, y un esquema más flexible que permite llegar con el servicio a cada rincón de la provincia. El resultado proyectado es un sistema más abierto, con mayor competencia, mejores herramientas y más oportunidades.

A continuación, los principales cambios propuestos:

Receta electrónica y nuevos servicios

Antes: la ley prohibía la dispensa de medicamentos a través de medios informáticos y no contemplaba herramientas digitales.

Ahora: se establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia, se habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio con trazabilidad. Además, se incorporan recetas digitales diferidas de hasta 6 meses para tratamientos crónicos.

Envío de medicamentos

Antes: el envío solo estaba permitido entre establecimientos habilitados.

Ahora: se amplía el esquema y se permite el envío a otras farmacias, centros de salud y directamente al domicilio del paciente.

Propiedad de las farmacias

Antes: la titularidad estaba limitada a farmacéuticos, mutuales, obras sociales o entidades específicas.

Ahora: cualquier persona física o jurídica habilitada puede ser titular, manteniendo la exigencia de un Director Técnico farmacéutico responsable.

Dirección técnica y recursos profesionales

Antes: un farmacéutico no podía estar a cargo de más de una farmacia, sin excepciones.

Ahora: se mantiene la regla general, pero se incorpora una excepción para localidades con un único profesional, permitiendo ampliar la cobertura.

Distribución territorial

Antes: existían restricciones de distancia mínima entre farmacias (200 o 400 metros según población).

Ahora: la instalación, traslado y distribución es libre en todo el territorio provincial, sin limitaciones de ubicación.

Radicación en zonas con menor cobertura

Antes: no había herramientas específicas para fomentar la instalación en localidades alejadas.

Ahora: se incorporan incentivos para promover nuevas farmacias en zonas donde el servicio es insuficiente.

Traslados y habilitaciones

Antes: el régimen contemplaba permisos específicos para el traslado de farmacias.

Ahora: ese esquema se elimina, simplificando el sistema y dando mayor flexibilidad.

Adecuación al nuevo régimen

Antes: las farmacias ya habilitadas podían continuar bajo las condiciones originales.

Ahora: todas las farmacias deberán adecuarse al nuevo marco normativo.

Provisión de medicamentos

Antes: no estaba contemplada la posibilidad de que PROFARSE provea directamente a farmacias o mediante droguerías.

Ahora: se habilita a PROFARSE a proveer medicamentos de forma directa o a través de convenios con droguerías, tanto para la población hospitalaria como en general, fortaleciendo el abastecimiento y el acceso.

Con este conjunto de medidas, Río Negro deja atrás un modelo restrictivo y avanza hacia un sistema más moderno, accesible y equitativo, con más opciones para los usuarios y mejores condiciones para garantizar el acceso a medicamentos en todo el territorio.