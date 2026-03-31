Capacitación sobre semillas locales y cultivos de otoño e invierno en los nodos CURZAS

El CURZAS-UNCo y el Colectivo Agroecológico de la comarca Viedma-Patagones, convocan a la comunidad a participar de la capacitación “Cultivos de otoño e invierno con destino a la producción de semillas locales”, que se realizará este miércoles 1 de abril a las 18. La actividad se desarrollará en simultáneo en la sede de Viedma y en los diez nodos de la región, con modalidad presencial y virtual.

La propuesta, abierta a todo público, forma parte de un proyecto de extensión que impulsa el CURZAS en el Valle Inferior y apunta a fortalecer la soberanía alimentaria, la agroecología y el cuidado de semillas libres. En este sentido, se busca promover prácticas que favorezcan la producción autónoma de alimentos y la recuperación de saberes vinculados al trabajo con la tierra.

Mercedes Mollo, integrante del Colectivo Agroecológico, destacó que esta será la primera experiencia articulada con los nodos del CURZAS. “Va a ser la primera vez que la vamos a hacer en conjunto con los nodos del CURZAS, así que va a estar también disponible para la región sur, la costa y el valle medio”, señaló.

Además, explicó que en Viedma la iniciativa cuenta con un recorrido sostenido de la biblioteca de semillas que ya realizó otras dos capacitaciones.

Sobre la modalidad, detalló que la actividad combinará instancias presenciales y virtuales. “Va a ser presencial en Viedma y virtual para los nodos, aunque en cada nodo habrá un espacio físico del CURZAS donde se podrá seguir la capacitación a través del aula virtual”, indicó.

En cuanto al eje de la capacitación, Mollo remarcó la importancia estratégica de la producción de semillas locales dentro de la agroecología. “La producción de semillas es un eslabón que históricamente quedó en manos de grandes empresas que las patentan. Desde la agroecología buscamos recuperar ese saber y promover la autosuficiencia, porque es el primer paso para la producción de alimentos”, agregó.

En la misma línea, subrayó que las semillas nativas y criollas “existen pero han sido desvalorizadas. Lo que buscamos es revalorizarlas, resguardarlas y seguir reproduciéndolas, para que estén disponibles para la comunidad y adaptadas a nuestra zona”.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente para acceder al enlace de la capacitación virtual y acercarse al nodo correspondiente o, en el caso de Viedma, al espacio de la biblioteca donde se desarrollará la actividad.

Para más información, se puede consultar en redes sociales o comunicarse al 02920-15213616.