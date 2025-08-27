Comallo firmó un importante convenio con la Universidad Nacional de La Plata

El intendente de Comallo, Raúl Alberto Hermosilla, junto a la legisladora mandato cumplido Graciela Vivanco, mantuvo un encuentro de gran relevancia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se concretó la firma de un convenio institucional.

El acuerdo se rubricó junto al presidente de la UNLP, Lic. Martín López Armengol; el prosecretario de Coordinación Institucional, Dr. Bernardo Weber; y el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Dr. Eduardo Kruse.

Cabe destacar que este avance fue posible gracias al trabajo previo realizado por el secretario de Turismo y Planificación de Comallo, Ciro Hermosilla Vivanco, quien gestionó y articuló los medios necesarios para que este encuentro se llevara adelante.

Durante la visita, la comitiva recorrió una planta de producción de alimentos disecados de la Facultad de Ciencias Naturales, donde se intercambiaron conocimientos y experiencias que resultarán de gran utilidad para el desarrollo de proyectos locales. Posteriormente, se visitó el Rectorado de la UNLP, donde se mantuvieron reuniones con las autoridades universitarias.

En la firma del convenio se expusieron aspectos centrales de la localidad y la región, generando un vínculo institucional que permitirá avanzar en diferentes líneas de trabajo.

“El acuerdo marco abre la posibilidad de suscribir convenios específicos con distintas facultades, lo que contribuirá al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad de Comallo“.