Laguna Blanca moderniza su sistema de almacenamiento de energía

El Gobierno de Río Negro refuerza el abastecimiento eléctrico en las comunidades aisladas con la renovación del sistema de almacenamiento de energía de la microred que abastece a 60 familias y seis edificios públicos de Laguna Blanca. La intervención permitirá mejorar la calidad, confiabilidad y continuidad del servicio.

En esta oportunidad, se reemplazó el banco de baterías tubulares de plomo-ácido, que había cumplido más de cinco años de funcionamiento, por un moderno sistema de almacenamiento basado en baterías de litio LiFePO₄ XLyte, una tecnología que ofrece mayores prestaciones y un mejor aprovechamiento de la energía generada por fuentes renovables.

Más eficiencia y menor mantenimiento

La incorporación de baterías de litio representa un avance significativo para la operación de la microred, ya que brinda una mayor vida útil, incrementa la capacidad de almacenamiento de energía y reduce las tareas de mantenimiento.

Estas mejoras permiten optimizar el funcionamiento del sistema, aumentar la disponibilidad del suministro eléctrico y garantizar una respuesta más eficiente frente a la demanda de las 60 familias y seis edificios públicos que dependen de esta infraestructura.

Energía para las comunidades rurales

Con esta intervención, la Provincia reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles que mejoran la calidad de vida de las comunidades alejadas de las redes convencionales de distribución.

La renovación del sistema forma parte del Programa Energía en tu Hogar, una política pública del Gobierno de Río Negro destinada a garantizar el acceso a la energía en comisiones de fomento y comunidades rurales mediante infraestructura moderna, segura y adaptada a las necesidades de cada territorio.